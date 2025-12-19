ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla yıllardır reyting rekorları kıran araştırmacı gazeteci Müge Anlı, özel hayatıyla da izleyicilerin radarına girdi. Özellikle "Müge Anlı kaç yaşında, nereli, evli mi?" soruları arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

Kayıpları bulan, cinayetleri aydılatan ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ünlü sunucu Müge Anlı'nın hayatı ve kariyeri gündeme geldi.

Ülkemizde yaşanan gizemli olayları çözmesiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezun oldu. İşte Müge Anlı'nın hayatı ve kariyeri...

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

19 Aralık 1973'de İstanbul'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Anlı, Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı.

MÜGE ANLI NERELİ?

Arnavut kökenli olan Müge Anlı, televizyon hayatına ise ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başladı.

Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Müge Anlı, 1999 yılında Burhan Akdağ ile evlendi ve 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten bir kızı olan Anlı, 25 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdi.

