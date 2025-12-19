Uşak’ta meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil tarlaya devrildi. Feci kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında İbrahim A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim A. ile eşi Ayşe A. ve çocukları Kuzey A. (10), Asya A. (7) ile Kıvanç A. (1) yaralandı.

Araçta sıkışan anne Ayşe A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumların iyi olduğu öğrenildi.

