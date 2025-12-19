Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı’nda Türkiye'yi şikayet etmesine tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel dün katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'nda Türkiye'yi şikayet etmişti.

Özel, "Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar oluşturacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Özel'e tepki göstererek "Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı Antnio Costa’nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Eleştiri gerekçeleri olarak ortaya koyduğu konular doğrudan Türkiye siyasetine müdahale talebidir, asıl bu kabul edilemez. Atatürk’ün kurduğu bir ülkede iktidar için "icazet" emperyalizmin aktörlerinden değil milletten alınır. Öyle anlaşılıyor ki Özel, PKK diasporasının operasyonuna maruz kalmış. İmralı’nın icazetiyle yerel seçimlerde bir galibiyet elde edip Komisyon heyetiyle İmralı’ya ziyarete gitmezseniz uğrayacağınız akıbet budur" dedi.

