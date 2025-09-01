Dünyaca ünlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurdu

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. 56 yaşındaki Ramsey, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası çekilmiş bandajlı bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunu duyurdu.

''ESTETİK BİR OPERASYON DEĞİL!''

Esprili bir dil kullanan ünlü şef, ''Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim'' ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ KREMİ KULLAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Güneş kremi kullanımının önemine de değinen Ramsay, ciltte oluşan lekeler için mutlaka doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Paylaşımında doktorlarına teşekkür eden şef, ''Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim'' dedi.