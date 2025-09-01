Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyaca ünlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurdu

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’den sevenlerini üzen bir haber geldi. 56 yaşındaki İngiliz şef, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla cilt kanserine yakalandığını duyurdu. 

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. 56 yaşındaki Ramsey, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası çekilmiş bandajlı bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunu duyurdu. 

Dünyaca ünlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurdu - 1. Resim

''ESTETİK BİR OPERASYON DEĞİL!''

Esprili bir dil kullanan ünlü şef, ''Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim'' ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurdu - 2. Resim

GÜNEŞ KREMİ KULLAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Güneş kremi kullanımının önemine de değinen Ramsay, ciltte oluşan lekeler için mutlaka doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Paylaşımında doktorlarına teşekkür eden şef, ''Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim'' dedi. 

Kızıldeniz’de korkutan saldırı! Suudi limanı açığında patlama meydana geldi
