Kalbi 31 dakika durdu, NASA’nın Mars teknolojisiyle hayata döndü!

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki Evie Gore, tıp dünyasını şaşkına çeviren bir hayat mücadelesi verdi. Evie’nin kalbi, geçirdiği iki kalp krizi sonrası toplam 31 dakika boyunca durmuştu. Ancak doktorlar, Mars keşfi için geliştirilen NASA teknolojisiyle onu yeniden hayata döndürmeyi başardı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, İKİ KEZ ÖLDÜ

Evie, beş yaşındayken evde aniden yere yığıldı. İlk kalp krizi sırasında kalbi 14 dakika durdu. İkinci kriz, hastanedeyken yaşandı ve bu kez kalbi 17 dakika boyunca atmadı. Her iki durumda da doktorlar onu hayata döndürmeyi başardı.

Annesi Sarah Gore, "Korkunçtu. Ne olduğunu bilmiyorduk. Neyse ki hastanedeydik" dedi. Evie’ye daha sonra hem restriktif hem de hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi kondu.

NASA TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN CİHAZLA KURTARILDI

Kalbinin üst iki odacığı arasına, kan dolaşımını kolaylaştırmak için bir delik açıldı. Bu delik, 2022 yılında NASA tarafından Mars yüzeyini keşfetmek için geliştirilen Nitinol alaşımlı bir cihazla kapatıldı.

Kullanılan cihaz, genellikle kasık bölgesinden kateterle yerleştiriliyor ve kalp dokusu zamanla bu cihazın üzerine büyüyerek deliği kalıcı olarak kapatıyor. Yeni yöntemle birlikte klasik ameliyatlara göre daha hızlı ve etkili sonuç veriyor.

NAKİL İÇİN AYLARCA BEKLEDİ

Evie’ye kalp nakli yapılmazsa en fazla beş yıl yaşayabileceği söylendi. Aile, uzun bir bekleyişin ardından Nisan 2022'de uygun donöre ulaşıldığını öğrendi. Nakil başarılı geçti ve Evie hızla iyileşmeye başladı.

Sarah Gore, "Evie bu muhteşem armağan sayesinde hayatını yaşayabildi ve biz bunu sonsuza kadar onurlandıracağız" dedi.

SPOR YARIŞLARINA KATILDI

Küçük kız, yalnızca hayata dönmekle kalmadı; okulundaki ilk spor gününe katıldı ve Oxford'da düzenlenen İngiliz Transplant Oyunları'nda yarıştı. Ayrıca ata binmeyi öğrendi ve Cotswolds'da sahne prodüksiyonuna katıldı.

Annesi Sarah, "Şu anda ona bakınca, bu kadar çok şey yaşadığına inanmak zor. İnanılmaz derecede iyi durumda" sözleriyle duygularını paylaştı.

DOKTORLAR ABD'DEN DESTEK ALDI

Evie'nin durumu o kadar nadirdi ki, Bristol Hastanesi’ndeki doktorlar, benzer bir vakaya daha önce rastlamamıştı. Bu nedenle ABD'deki hastanelerle temasa geçilerek tedavi süreci şekillendirildi.

Aile, "Bu cihaz ve bilim sayesinde Evie hala bizimle. Donör ailesine sonsuz minnettarız" diyerek bağışçılara da teşekkür etti.