Konya’da bir spor salonunda yaşananlar olay kan dondurdu. İddiaya göre bir işletmeci, bir şüpheliye para vererek rakip salona üye olmasını istedi. Salona kayıt yaptıran şüpheli ‘siyanür’ döküp kaçtı. Ağır kokuyu hissedenler salonu terk etti. Onlarca kişinin ölümden döndüğü ‘plan’ tüyler ürpertti. İşte detaylar…

Konya’da bir spor salonunda yaşananlar tüyler ürpertti. Rakip spor salonunun yaptığı planın detayları ‘Pes’ dedirtti.

Konya’da özel bir spor salonunda yayılan koku salondaki alarma geçirdi. Ağır kokuya dayanamayan sporcular ve antrenörler dışarı çıktı. Salonda yapılan incelemelerde soyunma odasına sıvı haldeki bir maddenin döküldüğü tespit edildi.

Salona siyanür döktüğü iddia edilen Berkan G.

Şüpheli olay sonrasında güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde salona yeni kayıt yaptıran Berkan G. isimli şüphelinin salondan ellerini koklayarak dışarı çıktığı fark edildi.

Konya’da kan donduran siyanür planı! Spor salonundaki dehşetin altından ‘rakip’ çıktı

SİYANÜR DÖKÜP KAÇTI!

Korkutan olayın perde arkası ise kan dondurdu. Sabah’ta yer alan habere göre, Berkan G.’nin Konya’da spor salonu işleten Önder K.’dan para alarak salona üye olduğu, mekana hidrojen siyanür döküp kaçtığı iddia edildi. Berkan G. ile onu azmettirdiği ileri sürülen Önder mahkemece tutuklandı.

AĞIR KOKU YAYILDI

Soruşturma sürerken, korkunç olayın yaşandığı salonun yetkileri, Berkan G. kayıt yaptırdıktan 5 dakika kadar sonra içeriyi ağır bir koku sardığını, salonu hemen boşalttıklarını söyledi. Yetkililer salonda 7,8 yaş grubunda çocukların da olduğunu, onların da hayatlarının tehlikeye atıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, karbon-azot(CN) bağı içeren, bilinen en hızlı öldürücü zehirlerden olan mitokondriyal bir toksindir. Siyanür, maruz kalınmanın ardından kısa süre içinde müdahale edilmezse ölümcül olabilir. Siyanüre maruz kalmanın çeşitli yolları vardır.

Üretimde siyanür; kağıt, tekstil ve plastik yapımında kullanılır. Fotoğraf geliştirmek için kullanılan kimyasallarda bulunur. Ayrıca metalurji de elektro kaplama, metal temizleme ve cevherinden altın çıkarma için kullanılır.

SİYANÜR ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Siyanür zehirlenmesi, ölümcül etkisi bulunan siyanür kimyasalının vücuda girmesiyle meydana gelen bir zehirlenme türüdür. Bu zehirlenme, siyanür kimyasalına maruz kalındıktan kısa bir süre içinde görülür ve vücutta bazı belirtilere yol açar. Ölümcül sonuçlar doğurmaması adına acil müdahale edilmesi büyük önem taşır.

