Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, "Sanal bahis geleceğimizi tehdit ediyor. Vatandaşı sanal kumardan korumak üzere eylem planı oluşturduk." ifadelerini kullandı. Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak da "Yasal düzenlemeler gerekiyorsa Meclisimiz bunu yapar." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki Hakimevi'nde düzenlenen "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"na sonrasında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"SANAL BAHİS DÜNYANIN SORUNU"

Sanal bahis soruşturmalarına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu, bütün dünyanın da problemi, sadece Türkiye’nin değil. Bu anlamda vatandaşlarımızı korumak, çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi korumak bakımından birtakım çalışmalar başlattık." dedi.

"EYLEM PLANI OLUŞTURDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede verdiği talimatlar doğrultusunda komisyonun çalışma yürüttüğünden bahseden Tunç, "Bu çalışma neticesinde bir eylem planı oluşturduk. Bu eylem planı kapsamında Adalet Bakanlığı’na düşen hususlar var, diğer bakanlıklarımıza düşen hususlar var. Önleyici tedbirler bakımından yapılması gerekenler var ama suç işlendiğinde özellikle yaptırımlar bakımından ve caydırıcılık bakımından yapılması gerekenler var. Bizim ilk etapta 11. Yargı Paketi’ne ilave ettiğimiz bilişim suçlarıyla mücadele bakımından önemli maddeler var. Özellikle internette işlenen, bilişim yoluyla işlenen suçlar bakımından, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık bakımından özellikle bunların etkin bir şekilde soruşturmaya tabi tutulması, gecikmeksizin hesaplara el konulabilmesi ve mağduriyetlerin giderilebilmesi anlamında önemli maddeler var." diye konuştu.

"HESABA HEMEN EL KOYULABİLMESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VAR"

Bakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada Cumhuriyet savcılarına, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki 128’deki rapor şartı aranmaksızın acele hallerde özellikle mağduriyetlerin önüne geçmek için el koyma kararı, hesaba hemen el koyulabilmesiyle ilgili düzenlemeler var. Burada özellikle telefon yoluyla dolandırıcılığı da önlemeye yönelik düzenlemeler var. Telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yetkiler veriliyor bu kanun teklifinde. Telefonlarına gelen mesajlara bir tıkladıklarında hesabına ulaşıldığını ve büyük bir mağduriyete neden olunduğunu hep beraber görüyoruz. Bunları önlemek bakımından yabancılara verilecek hatların da belli bir numaradan oluşması ve vatandaşlarımızın onun bir yabancı hattan geldiğini bilmesi lazım."

"TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ BÜTÜN ALANLARI BİRER BİRER ORTADAN KALDIRDIK"

Terörsüz Türkiye konusuna değinen Tunç, "41 yıllık mücadelenin son 23 yılında da özellikle terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer ortadan kaldırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde, AK Parti iktidar olduğunda 2002 yılında ilk yaptığı iş olağanüstü hali kaldırmak oldu. Yani bir normalleşme süreci olsun ve sonrasında özellikle demokratikleşme adımları, temel hak ve özgürlüklerin sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, bütün vatandaşlarımız için haklarının genişletilmesi anlamında, özgürlüklerin sağlanması anlamında büyük mesafeler alındı. Özellikle son bir yıla geldiğimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Ahlat’ta yaptığı konuşmalar, 'İç cepheyi güçlendirelim' vurguları; yine Sayın Bahçeli’nin grupta yaptığı konuşma ve çağrı sonrası terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir aşamaya geçildi." dedi.

İMRALI'DA YENİ BİNA İDDİASI

İmralı’da yeni bina yapıldığı iddiasına ilişkin ise Tunç, "Bu haberler doğru haberler değil. Öyle İmralı’da bir bina yapımı vesaire söz konusu değil. Bunu zaten Cezaevleri Genel Müdürlüğümüz bu haberler yayınlanınca gerekli açıklamaları yapmıştı." diyerek konuşmasını noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası