Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da denizde parçalanmış ceset ihbarı polisi harekete geçirdi, gerçek ise çok başka çıktı

İstanbul'da denizde parçalanmış ceset ihbarı polisi harekete geçirdi, gerçek ise çok başka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da denizde parçalanmış ceset ihbarı polisi harekete geçirdi, gerçek ise çok başka çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde, insan bedenine ait parçaların deniz yüzeyinde görülmesi ihbarıyla polis harekete geçti. Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik incelemesi sonrası, parçaların insan değil hayvana ait bağırsaklar olduğu belirlendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahili'nde, insan vücuduna ait parçaların bulunduğu ihbarı üzerine polisler araştırma yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajı açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plajda görevli cankurtaran ekipleri, devriye sırasında insan bedenine ait olduğu değerlendirilen, ipe bağlı parçalar fark etti. Cankurtaran ekipleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BULUNAN PARÇALAR HAYVAN BAĞIRSAĞI ÇIKTI

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışma yaptı. Sahil güvenlik ekipleri ile dalgıç polisler, su üstünde ve su altında geniş çaplı araştırma yaptı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından insan bedenine ait herhangi bir parçanın bulunmadığı belirlendi. Bulunan parçaların ise hayvana ait bağırsaklar olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlıyor, 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldü - 3. SayfaTekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldüKahramanmaraş'ta zincirleme kaza: Yaralılar arasında bebek de var - 3. SayfaKahramanmaraş'ta feci kaza: Yaralılar arasında bebek de var!Mardin'de zincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaZincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı varKayseri'de dün bıçaklar konuştu! 1 günde 3 kişi öldürüldü - 3. Sayfa1 günde 3 kişi öldü! Öldürüp sigara içtiAdanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur - 3. SayfaAdanalı bilim adamı ABD'de kayboldu!Lüks araç, tonlarca demirin altında kaldı! Yaralılar var - 3. SayfaLüks araç, tonlarca demirin altında kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...