İstanbul'da denizde parçalanmış ceset ihbarı polisi harekete geçirdi, gerçek ise çok başka çıktı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahili'nde, insan vücuduna ait parçaların bulunduğu ihbarı üzerine polisler araştırma yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajı açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plajda görevli cankurtaran ekipleri, devriye sırasında insan bedenine ait olduğu değerlendirilen, ipe bağlı parçalar fark etti. Cankurtaran ekipleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BULUNAN PARÇALAR HAYVAN BAĞIRSAĞI ÇIKTI

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışma yaptı. Sahil güvenlik ekipleri ile dalgıç polisler, su üstünde ve su altında geniş çaplı araştırma yaptı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından insan bedenine ait herhangi bir parçanın bulunmadığı belirlendi. Bulunan parçaların ise hayvana ait bağırsaklar olduğu tespit edildi.