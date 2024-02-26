Nene Hatun nöbeti devraldı! Kayıp mürettebatı artık o arayacak

Marmara’da batan geminin kayıp 4 mürettebatını, teknolojik donanımı daha üst seviyede olan Nene Hatun gemisi arayacak. Arama çalışmalarına 11 dalgıç ve 500 personel katılıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı adasının güneybatısında 15 Şubat’ta su alarak batan 1.250 ton mermer tozu yüklü “Batuhan A” adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat’ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat’ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk’un cesedi bulunmuştu.

GÖREVİ 'NENE HATUN' ALDI

Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarında 12’nci güne girilirken, ilk günden itibaren bölgede olan TCG-AKIN gemisi yerini Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı arama kurtarma gemisi olan Nene Hatun gemisine bıraktı. Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun gemisindeki görevliler İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve taramalarını sürdürürken, 11 kişilik dalgıç ekibi batığın olduğu bölümde kayıp mürettebatın bulunması için dalışlar gerçekleştiriyor.

11 kişilik dalgıç ekibi batık gemiye 36’ncı dalışı gerçekleştirdi.