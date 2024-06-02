Netanyahu  kana doymuyor! İsrail katliam sürecek dedi

ABD Başkanı Biden’ın “İsrail yeni bir ateşkes teklifi sundu” açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Tel Aviv yönetimi “Gazze’de operasyon sürecek” dedi

İsrail, sekiz aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde katliamın süreceğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da, İsrail’in, üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu belirtmiş “İlk aşamada altı haftalık ateşkes sürecinde, İsrail’in Gazze’deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü” söylemişti. Biden, “çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan bütün rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail’in Gazze’den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hâle gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze’nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini” aktarmıştı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın konuşmasında geçen maddelere olumlu bakıldığı belirtilirken, Tel Aviv yönetimi Gazze’de kan dökmeye devam edeceklerini duyurdu.

“HAMAS YOK EDİLMELİ” ŞARTI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in “Gazze’deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği” belirtildi. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Hamas’ın askerî ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması” yönündeki hedefleri hatırlatıldı. Biden’ın ifade ettiği “kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle” ilgili teklifi kabul etmeyeceği kaydedilen açıklamada şunları kaydedildi: Öneriyle ilgili olarak İsrail, kalıcı bir ateşkes yürürlüğe girmeden önce bu şartların sağlanmasında ısrar etmeyi sürdürecek. Bu şartlar sağlanmadan önce İsrail’in kalıcı bir ateşkesi kabul edeceği fikri umutsuz bir girişimdir.

NETANYAHU'YA ABD DAVETİ

ABD Kongresinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Washington’a davet etti. Amerikalı siyasetçiler “Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın altını çizmek, İsrail hükûmetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele, bölgede kalıcı ve adil bir barış vizyonunu paylaşmak için sizi davet ediyoruz” dedi. İsrail Başbakanı da bu talebi kabul etti. Böylelikle Netanyahu, ABD Kongresi’nde dört defa konuşma yapan ilk yabancı lider olacak.