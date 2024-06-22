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Nevşehir'deki akraba kavgasında baba oğul hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nevşehir&#039;deki akraba kavgasında baba oğul hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nevşehir'de aralarında geçmişten gelen husumet bulunan akrabalar arasında kavga çıktı. Silahların ateşlenmesi sonucu baba Hamza Taş olay yerinde, oğlu Şahin Taş ise ambulansta hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.

Nevşehir'deki akraba kavgasında baba oğul hayatını kaybetti - 1. Resim

Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nevşehir'deki akraba kavgasında baba oğul hayatını kaybetti - 2. Resim

HAMZA TAŞ OLAY YERİNDE ŞAHİN TAŞ AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Hamza Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda öldü.

Yaralı M.T. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep D'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

Nevşehir'deki akraba kavgasında baba oğul hayatını kaybetti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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