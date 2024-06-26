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Niğde'de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Niğde&#039;de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, çok sayıda yaralı var
Kaza, Niğde, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki 01 PF 509 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 01 Y 2868 plakalı kamyona çarptı; Ü.Ç. idaresindeki 20 LJ 016 plakalı tır ise kamyonla çarpıştı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç (57), kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları, Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü Ü.Ç. ve tırda bulunan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı.
Kaza yerinde açıklama yapan Vali Cahit Çelik kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Vali Çelik, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. Yaralı vatandaşlarımız şu an hastanelerde. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz." şeklinde konuştu.
Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından yol trafik akışına yeniden açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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