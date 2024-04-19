Nisan ayında 5 metre karla mücadele ediyorlar!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına metrelerce kar var. Ekipler kapanan yollar açmak için gece gündüz demeden çalışıyor. İşte bölgeden gelen fotoğraflar...

Yüksekova'ya bağlı Doski Vadisi'nde bulunan Bostancık köyüne çığ düştü. Her yer kar kütleleri ile doldu. Yer yer 5 metreyi geçen karlı yolları açmak için çok sayıda ekip çalışma başlattı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bostancık köyünün yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyorlar.

Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.