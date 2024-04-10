Nisan ayında kar sürprizi! Kent beyaza büründü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Nisan 2024 05:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 06:13 - Güncelleme:

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Van'da da etkili oldu. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı, işte bölgede son durum.