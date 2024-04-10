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Nisan ayında kar sürprizi! Kent beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Van'da da etkili oldu. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı, işte bölgede son durum.

Nisan ayında yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hakkari'de kuvvetli yağan sağanak sonrası kar etkili oldu. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Benzer manzaralar Van'dan da geldi. 

Nisan ayında kar sürprizi! Kent beyaza büründü - 1. Resim

 Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de kar etkili oldu. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri olası bir olumsuz durumun önüne geçmek için çalışmalara başladı. 

Nisan ayında kar sürprizi! Kent beyaza büründü - 2. Resim

Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı, ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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