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Oktay Saral istifa ettiğini duyurdu

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Oktay Saral istifa ettiğini duyurdu
Başlık ResmiOktay Saral istifa ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saral, kararını sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Saral, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saral şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

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