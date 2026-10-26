Terör örgütü PKK bağlantılı Sincar'daki YBŞ olarak adlandırılan grup silahlarını bırakacak ve Irak ordusuna katılacak. Iraklı yetkili, bu adımın Sincar Dağı'nın güvenlik sorumluluğunu federal yetkililere devredeceğini ve tüm silahların devlet kontrolüne alınması çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

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Terörsüz Türkiye süreci ile bağlantılı kritik gelişmeye dair Iraklı yetkili pazartesi günü çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin gözetim ve takibinde, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi.

PKK'nın Sincar'daki kolu 'YBŞ' silah bırakıyor! Irak ordusuna entegre olacaklar

IRAK ORDUSUNA KATILACAKLAR

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA’da yer alan açıklamasında, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtti.

Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan,

bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etti.

PKK'nın Sincar'daki kolu 'YBŞ' silah bırakıyor! Irak ordusuna entegre olacaklar

SİNCAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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