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Irak hükümeti duyurdu: PKK'nın ülkeden çıkarılması için Türkiye ile çalışıyoruz

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Irak hükümeti duyurdu: PKK'nın ülkeden çıkarılması için Türkiye ile çalışıyoruz
Başlık ResmiIrak hükümeti duyurdu: PKK'nın ülkeden çıkarılması için Türkiye ile çalışıyoruz

Irak, Husilere ait üsler bulunduğu iddialarını reddederken İran sınırındaki Şeyb Sınır Kapısı’nı kapattı. Bağdat yönetimi, terör örgütü PKK’nın Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü, İranlı Kürt silahlı gruplar konusunda ise Tahran’la ortak komite kurulduğunu açıkladı.

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, Irak Resmi Haber Ajansı (INA) yaptığı açıklamalarda, ülkesinin bölgesel güvenlik politikaları, sınır kapılarındaki son durum ve yabancı silahlı grupların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada ve bazı uluslararası basında yer alan "Irak topraklarında Husilere ait üs ve karargahlar bulunuyor" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Abudi, bulunmayan tesisler hakkında herhangi bir işlem yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

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Başka ülkelere mensup silahlı grupların Irak'taki varlığının anayasal ilkeleri açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Sözcü, Bağdat'ın hiçbir komşu ülkeye yönelik saldırıların çıkış noktası olmasına izin vermeyeceğini ve bölgesel çatışmaların tarafı olan gruplara ev sahipliği yapmayacağını dile getirdi.

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Bağdat yönetiminin açıklamalarında Türkiye ile yürütülen güvenlik iş birliği de öne çıktı. Abbudi, terör örgütü PKK dosyasının çözüme kavuşturulması ve örgütün Irak’tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü bildirdi.

Iraklı Sözcü, İranlı Kürt silahlı gruplar meselesinin çözümü için de Tahran yönetimiyle temasların sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda iki ülke arasında ortak bir komite oluşturulduğunu belirten Abbudi, meselenin koordinasyon yoluyla çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

İRAN SINIRINDAKİ KAPI KAPATILDI

Öte yandan Abudi, Irak makamlarının teknik, teknolojik ve altyapı hazırlıklarının yetersiz olması nedeniyle İran sınırındaki eş-Şeyb Sınır Kapısı’nı kapattığını doğruladı.

Kapının kapatılmasının, teknik ve lojistik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Abudi, İran ile ticaretin diğer birçok sınır kapısı üzerinden sorunsuz şekilde devam ettiğini kaydetti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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