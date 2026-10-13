ABD’nin Irak’taki askeri varlığını sona erdirmesinin ardından Başbakan Ali ez-Zeydi’den ordunun muharebe hazırlığının en üst seviyeye çıkarılması talimatı geldi. Bağdat’ta yapılan güvenlik toplantısında hava savunmasından İHA’lara, modern silah sistemlerinden ordunun teknik kapasitesine kadar birçok başlık ele alındı.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali ez-Zeydi, Başkomutanlık Ofisi Müdürü, Planlama Bakanlığı Müsteşarı, danışmanlar ve askeri kuvvet komutanlarının katılımıyla üst düzey bir güvenlik zirvesine başkanlık etti.

Toplantıda, ülkedeki genel güvenlik tablosu ve silahlı kuvvetlerin mevcut harp hazırlığı detaylıca masaya yatırıldı.

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MODERN SAVUNMA SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Irak silahlı kuvvetlerinin mevcut muharebe gücü değerlendirilirken hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile ordu havacılığının kapasitesi ve bu birimlerin ihtiyaç duyduğu modern donanım, ekipman ve teknolojiler ele alındı.

ABD gitti, Irak ordusuna talimat geldi: Hazırlık en üst seviyeye çıkarılıyor

Gelişen askeri teknolojilere dikkati çeken Zeydi, modern bir askeri gücün artık sadece geleneksel konvansiyonel silahlardan ibaret olmadığını belirterek, hava gücü, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ile teknik kapasitenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen Zeydi, hükümetin ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek ve imkanlarını geliştirmek için gerekli tüm desteği sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

ABD gitti, Irak ordusuna talimat geldi: Hazırlık en üst seviyeye çıkarılıyor

Zeydi, yürütülen bu çalışmaların Irak’ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini teminat altına almanın yanı sıra ülkenin hava sahası, kara suları ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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