Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle enerji gündemini görüştü. Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya kadar uzatılması ve kapasitesinin artırılması için yol haritasının şekillendirildiğini açıkladı. Projenin Körfez Bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

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Bölgesel krizlerin arz güvenliğini zorlaştırdığı bir dönemde Türkiye ve Irak, enerji alanında bağları tamamen güçlendirecek adımları atmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji ilişkilerini yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşıyacak stratejik yol haritası masaya yatırıldı.

ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI DEVREYE GİRİYOR

Ağustos ayında BOTAŞ ile Irak’ın milli şirketleri SOMO ve NOC arasında imzalanan ham petrol taşıma sözleşmesini hatırlatan Bakan Bayraktar, şimdi çok daha uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşmanın hazırlığında olduklarını belirtti.

Petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, ticaret, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini kapsayacak ortak çalışma gruplarının hızla devreye sokulacağını söyledi.

Türkiye ve Irak uzun vadeli enerji planını masaya yatırdı: Ortak çalışma grupları devreye alınacak

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

Bölgesel gelişmelerin arz güvenliğini her zamankinden daha kritik hâle getirdiği bu dönemde, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerini yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşıyoruz.

YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

Geçtiğimiz Ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz.

Bu doğrultuda; petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz.

Türkiye ve Irak uzun vadeli enerji planını masaya yatırdı: Ortak çalışma grupları devreye alınacak

HÜRMÜZ'e GÜÇLÜ ALTERNATİF

Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra’ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasını, Körfez Bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturulması açısından önemli görüyoruz. Millî şirketimiz TPAO’nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak’ta farklı sahalarda da etkin rol almasını, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi’nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı, ticaret hacmini artırarak Ceyhan’ı küresel bir enerji üssü hâline getirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye ve Irak uzun vadeli enerji planını masaya yatırdı: Ortak çalışma grupları devreye alınacak

Türkiye olarak Kalkınma Yolu’nu yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil; petrol, doğal gaz ve güzergâh boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir "enerji yolu" olarak inşa etmekte kararlıyız.

Yeni Irak Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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