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Dünya

Irak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı

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Irak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı
Başlık ResmiIrak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı

Irak’tan son ABD askerinin çekilmesiyle ilan edilen ‘Egemenlik Günü’nde ortalık karıştı. Yıllar süren askeri işgalin bitişini kutlarken ABD bayrağına müdahale eden eylemciler, hükümetin talimatıyla tek tek gözaltına alındı. Bağdat yönetimi, yabancı sembolleri koruma gerekçesiyle yasal süreç başlatarak diplomasi çizgisinden taviz vermeyeceğinin mesajını verdi.

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Irak’ta 2003’ten bu yana süregelen ve 2014’te DEAŞ gerekçesiyle kapsamı genişletilen ABD askeri varlığının resmen sona ermesi, ülkede tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Son ABD askerinin de çekilmesinin ardından Başbakan Ali ez-Zeydi tarafından 1 Ekim "Egemenlik Günü" ilan edilmişti. Ancak kutlamalarda olay çıktı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatı doğrultusunda başkent Bağdat'ta "Egemenlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteriler sırasında ABD bayrağına yönelik eyleme karışan kişilerin ilgili birimler tarafından yakalandığını belirtti.

Irak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı
Başlık ResmiIrak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı
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SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Olayda sorumlu kişilerle ilgili yasal işlem başlatılacağını ifade eden El-Numan, işlemlerin Irak yasaları ve diplomatik teamüller doğrultusunda yürütüleceğini kaydetti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü, Irak hükümetinin ülkede görev yapan dost ülkelerin diplomatik misyonlarına ve devlet sembollerine saygı gösterilmesini hukuki ve diplomatik bir yükümlülük olarak gördüğünü belirtti.

Irak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı
Başlık ResmiIrak'ta yeni dönem başladı, ilk mesaj sert oldu: ABD bayrağına yönelik eylem sonrası gözaltı
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Herhangi bir şekilde bu sembollere yönelik ihlal veya hakaretin yasal sorumluluğa tabi tutulacağını vurgulayan El-Numan, olayla ilgili gerekli hukuki işlemlerin uygulanacağını ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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