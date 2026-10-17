Metina’nın ardından Gara ve Hakurk’taki mağaralar boşaltılacak. Kandil’e çekilen PKK’lılar Türkiye’ye dönüş için listelenecek. Irak’ın istemediği örgüt elebaşları için 3. ülke seçeneği ağırlık kazanıyor.

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Terör örgütü PKK’nın en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Metina bölgesinin boşaltılmasından sonra sıra Gara ve Hakurk hattındaki barınma alanlarına geldi.

Güvenlik kaynakları, Kandil’e kadar olan tüm güzergâhtaki mağaraların aşamalı olarak imha edileceğini belirterek, ocak ayına kadar sürecin tamamlanabileceğini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, PKK’lıların bulunduğu bölgelerdeki barınma alanları ve lojistik merkezlerinde önce silahların ‘kriminolojik kayıtları’ yapılıyor. Silah ve mühimmatın yanı sıra patlayıcılar, drone’lar, paramotorlar, uydu telsizleri ve diğer ekipmanlar da MİT tarafından listeleniyor. Ardından imha işlemi gerçekleştiriliyor. Silahların imhasından sonra şu anda içinde hastanesi bile olan mağaralar infilak ettirilerek, tekrar kullanılmayacak hâle getiriliyor. Gara ve Hakurk bölgesindeki bütün lojistik merkezler ve barınma alanları MİT gözetiminde Kuzey Irak yönetimi ile koordinasyon içinde aşama aşama boşaltılıyor.

Irak yönetimi istemedi: PKK elebaşları için ülke aranıyor

SON NOKTA KANDİL

PKK’lı grupların dağınık hâlde olması istenmediği için son nokta ise Kandil olarak belirlendi. Bu nedenle; mağaralar imha edildikten sonra PKK’lılar Kandil’e çekiliyor. Bütün bu süreç MİT’in gözetiminde yapılıyor. Güvenlik kaynakları, Türkiye’ye dönüşlerin Kandil üzerinden yapılacağını kaydederek, “Orada toplanıyorlar ve listeleniyorlar. Sonrasında Kandil’den sevkiyatlar olacak. Kaç kişi olacaklar, nasıl gelecekler belirleniyor. Konsolosluklar ve gümrüklere listeler verilecek. Buralarda özel masalar kurulacak” diye konuştu.

MGK’nın silahların bırakıldığına ilişkin teyit ve tespit kararından sonra bazı ceza indirimlerinin öngörüldüğü yasa kapsamı dışında tutulan örgüt elebaşlarının ise üçüncü ülkelere gönderilmesi seçeneği ağırlık kazanıyor. Edinilen bilgilere göre, Irak yönetimi bu kişilerin kendi topraklarında kalmasını istemedi. Türkiye’ye gelemeyecekleri ve Kandil de tamamen boşaltılacağı için, örgüt yöneticilerinin Türkiye’nin gözetiminde üçüncü ülkelere gitmeleri formülü ön plana çıktı.

Irak yönetimi istemedi: PKK elebaşları için ülke aranıyor

SİNCAR’DAN BAŞLAYABİLİR

Bu arada Sincar’ın boşaltılması Irak hükûmetinin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Güvenlik kaynakları, Sincar’daki sürecin Suriye’dekine benzer şekilde işleyeceğini belirterek, “Buradakiler isterse Türkiye’ye gelecek, isterse Irak’ta kalacaklar. Burası terörden arındırılırsa, Türkiye, Başika üssünü boşaltacak. Sivillerin Türkiye’ye dönüşü sağlanacak. Belki de Türkiye’ye gelecek ilk grup Sincar’dan olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

ÖCALAN’A RESMÎ GÖREV YOK

Öte yandan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreçte resmî bir statüsü olup olmayacağına yönelik uzun süredir yürütülen tartışmalar konusunda ise güvenlik kaynakları, “Resmî bir görevi olmayacak. Silahsızlanma ve Barış Kurulu başkanlığı gibi bir durum yok. Şu anda Öcalan örgütün tasfiyesi sürecinde görev alıyor. Bu da normal zaten. Ayrıca İmralı’da villa olduğu da söz konusu değil. İki odalı ve çalışma alanı olan bir bölüm var. Bu mekânda kalacak” dedi.

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