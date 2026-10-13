PKK'nın elinde hâlâ 1 milyar dolarlık silah var!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın Kuzey Irak'taki dört kampı boşaltmasının ardından güvenlik kaynaklarından dikkat çeken bilgiler geldi. Örgütün elinde hâlâ en az 1 milyar dolarlık silah bulunduğu, bunlar arasında 50 kilometrenin üzerinde menzile sahip 80'den fazla füzenin de yer aldığı belirtildi.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakan PKK, Irak’ın kuzeyindeki Metina’da bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason kamplarını MİT gözetiminde boşalttı. PKK/KCK bütün faaliyetlerini tamamen sona erdirdikten sonra ise örgüt mensupları yasadan yararlanarak toplumla uzlaşacak.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan güvenlik kaynakları ise söz konusu kampların silah ve lojistik amaçlı kullanıldığını belirtti. Örgüte ait cephaneliğin büyük bir kısmının teslim alındığını aktaran kaynaklar “Ancak hâlen ellerinde en az 1 milyar dolarlık silah var. Aralarında 50 kilometre ve üzeri menzile sahip 80’den fazla füze de bulunuyor. Ayrıca çok sayıda elektronik harp malzemesi, İHA’lar, uçaksavarlar, anti tank füzeleri, binlerce Doçka, Biksi ile piyade tüfeği mağara ve yer altı depolarında tutuluyor” açıklamasında bulundu.

Uzun yıllar teröre karşı mücadele eden ve bölgeyi en iyi bilen isimlerden olan emekli Albay Mithat Işık, şunları söyledi:

"Son boşaltılan kamplar, Metina’nın kuzey ucunda yer alıyor. İstihbaratımız orada örtülü bir faaliyet yürütüyor. Mağara ve yer altı cephanelikleri imha edilmeye başlandı. Birçok noktada temizlik yapılsa da hâlâ yüzlerce silah ve lojistik depoları mevcut. Özellikle ‘Pençe Kilit’ bölgesinin doğusunda çok büyük mağaralar var. Şu ana kadar bölge genelinin yüzde 60’ı terörden arındırıldı. Süleymaniye’de ve Duhok kırsalında teslim noktaları kuruldu. Silahlar buradan teslim alınıyor. Hepsi tek tek incelenip menşei, hangi ülke tarafından ve ne zaman verildiği belirlenecek. Böylelikle örgüte destek olan ülkeler tamamen netleşecek. Bu da Türkiye’nin elinde büyük bir koz olacak. Ardından silahlar imha edilecek."

Teröristler mağaralardaki eşyaları ateşe verdi.

BARZANİ: ERDOĞAN’A NOBEL VERİLSİN

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin herkesin yararına olduğunu söyleyen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani “Bu projenin baş mimarı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Barış Ödülü’ne layıktır” dedi.

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