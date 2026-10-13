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Okul kantininde olacak iş mi! Savunması daha da beter

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Hatay'da zabıta ekiplerinin okul kantini denetiminde, gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolapta bulundu. Kantincinin zabıta ekiplerine "Abi vallahi yerimiz dar" demesi ise pes dedirtti.

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Hatay'da Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

DETERJAN DA GIDA DA AYNI DOLAPTA!

Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ve kurallara uygunluğu kontrol edilerek gerekli uyarılarda bulunuldu. Denetimler sırasında gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolapta bulunduran kantinciyi uyaran zabıta personeline işletmecinin "Abi vallahi yerimiz dar" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Okul kantininde olacak iş mi! Savunması daha da beter
Başlık ResmiOkul kantininde olacak iş mi! Savunması daha da beter

DENETİMLER SÜRECEK

Arsuz Belediyesi, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kantinlere yönelik rutin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Okul kantininde olacak iş mi! Savunması daha da beter
Başlık ResmiOkul kantininde olacak iş mi! Savunması daha da beter
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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