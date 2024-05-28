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Okula gitmek için evden çıktı, bir daha gören olmadı! Liseli Nderim'den haber yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Okula gitmek için evden çıktı, bir daha gören olmadı! Liseli Nderim&#039;den haber yok
Alanya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da okula gitmek için evden çıkan Arnavut asıllı liseli genç kayıplara karıştı. 16 yaşındaki Nderim Toska'nın ailesi, oğullarını görenlerin polisi aramasını istedi.

Alanya'ya bağlı Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), dün sabah okula gitmek için evden çıktı.

OKULA GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’ne bugün hiç gitmediğini öğrenen Toska’nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

CEP TELEFONUNU BİLE ALMADI

Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı” dedi.
Oğullarından haber alamayan aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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