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Öldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polis Ekipleri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da bir evden yayılan kötü kokular komşuları rahatsız etti. Kesilmeyen kokular üzerine harekete geçen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Eve giren polis kadın cesedi ile karşılaştı. Ekipler 65 yaşındaki Nihal Tuncer’in bir hafta önce öldüğünü belirledi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Nihal Tuncer’in (66) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Öldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu - 1. Resim

EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Tuncer’in cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Tuncer’in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu - 2. Resim

Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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