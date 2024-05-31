Öldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da bir evden yayılan kötü kokular komşuları rahatsız etti. Kesilmeyen kokular üzerine harekete geçen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Eve giren polis kadın cesedi ile karşılaştı. Ekipler 65 yaşındaki Nihal Tuncer’in bir hafta önce öldüğünü belirledi.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Nihal Tuncer’in (66) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU
Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Tuncer’in cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Tuncer’in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı