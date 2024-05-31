Öldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mayıs 2024 08:58 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 09:09 - Güncelleme:

Polis Ekipleri, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da bir evden yayılan kötü kokular komşuları rahatsız etti. Kesilmeyen kokular üzerine harekete geçen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Eve giren polis kadın cesedi ile karşılaştı. Ekipler 65 yaşındaki Nihal Tuncer’in bir hafta önce öldüğünü belirledi.