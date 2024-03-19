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Öldürüp polise ihbar ettiler, olay yerinde yakalandılar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öldürüp polise ihbar ettiler, olay yerinde yakalandılar!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da tartıştığı arkadaşını öldüren 2 kişi, cinayetin ardından polisi aramıştı. Zanlılar daha sonra olay yerinde yakalanmıştı. Mahkemeye çıkarılan ikili tutuklandı.

Olay, 16 Mart günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre, Selahattin Ayan'ın (34) kaldığı eve, arkadaşları Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) geldi. Bir süre sonra Selahattin Ayan kendine ait ruhsatsız tabanca ile göğsünden vuruldu. Ayan’ın vurulmasının ardından Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. tabancayı alarak evden uzaklaştı.

POLİSİ ARADILAR

Hıdır Ü. ve Şükrü Ç, polisi arayarak arkadaşlarını evde vurulmuş olarak bulduklarını söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine tekrar gelen Hıdır Ü. ve Şükrü Ç.’nin geldikleri aracı arayan polis olayda kullanıldığı düşünülen tabancayı buldu.

İNKAR ETTİLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin her ikisi de emniyetteki ifadelerinde “Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük" dedi.

"ÖLEN ADAM DA SUÇ MAKİNASI ÇIKTI"

Hayatını kaybeden Selahattin Ayan’ın, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan 19 suç kaydı, arkadaşları Hıdır Ü.’nün hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan 13 kaydı ve Şükrü Ç.’nin ise aynı suçlardan 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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