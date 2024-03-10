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Öleni değil Porsche'yi düşünmüş: Anne beni affet araç pert oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Öleni değil Porsche&#039;yi düşünmüş: Anne beni affet araç pert oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında yeni skandallar ortaya çıktı. Eylem Tok’un şoförü konuştu: Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu...

Türkiye’yi şoke eden Porsche’li kazadan her gün yeni bir skandal çıkmaya devam ediyor. Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur C’yi (16) olay yerinden kaçırıp 2 saat içinde yurt dışına firar eden anne Eylem Tok’un şoförlüğünü yapan Ceren S’nin ifadesinde korkunç detaylar yer aldı. 

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"

Ceren S. “Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu. Eve varınca Eylem Hanım ‘Sen Timur’u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz’ dedi. Sonra Timur’un babası Bülent C. geldi. Çocuğu hastaneye götürürken Eylem Hanım aradı ‘Havaalanına doğru git’ şeklinde talimat verdi” şeklinde konuştu.

"TELEFONU DALGINLIKLA CEBİME KOYDUM"

Timur C’nin arkadaşı Alp K. (17) de “Orman yolunda diğer aracı kullanan arkadaş el hareketiyle önüne geçmemizi istedi. Timur solladı, yoldaki kasisten sonra hızlandı. Yolun sağ tarafında bir şeyler olduğunu gördü. Çarpmamak için direksiyonu kırdı. Araba sağa kaydı ve ATV’lere çarptıktan sonra soldaki yamaca doğru çıktı. Bir kişi arabanın altında kalmıştı. Timur özel şoförü ile annesini arayıp kaza yaptığını bildirdi. Eylem Tok gelip Timur’u, beni ve arkadaşımız Demir Ö’yü aldı, bizi oturduğumuz siteye götürdü. Bu esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Zekai Hakkı D. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük” ifadelerini kullandı. 16 yaşındaki Zekai Hakkı D. ise “Yaralılardan biri başına bakmam için telefonunu verdi. Işığı açıp kontrol ettim. O anki dalgınlıkla telefonu cebime koydum. Timur’un annesi ‘sahibine götüreceğim’ diyerek telefonu aldı” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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