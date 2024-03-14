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Ölüm eşi ile yolda yürürken yakaladı! Yaşlı adam herkesin gözü önünde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Niğde, Sağlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de yolda yürürken fenalaşan 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, herkesin gözü önünde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlıkçılar sevk edildi. Yaşlı adamın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Niğde’de yolda yürürken kalp krizi geçiren 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Niğde merkez Esenbey Mahallesi Paşakapı Caddesi üzerinde yaşandı.

EŞİ İLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTI

Caddede eşi ile birlikte yürüyen  Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü. Yaşlı adamı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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