Ölüme davetiye! Ters şeride girdi, kimseyi umursamadan devam etti
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa-Mudanya Yolu üzerinde ters şeride giren bir sürücü adeta ölüme davetiye çıkardı. İzleyenlerin hayrete düştüğü anlar ise bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Olay, Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ters şeride giren şoför, karşısından kendisine doğru gelen otomobilleri görünce panik yaptı.
Yavaş hareketlerle ilerleyen şoför, adeta ölüme davetiye çıkardı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı