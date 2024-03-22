Ölüme davetiye! Ters şeride girdi, kimseyi umursamadan devam etti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 10:19 - Güncelleme: 22 Mart 2024 10:25 - Güncelleme:

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Bursa-Mudanya Yolu üzerinde ters şeride giren bir sürücü adeta ölüme davetiye çıkardı. İzleyenlerin hayrete düştüğü anlar ise bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.