Operasyon bölgelerinde akıllı telefon yasaklandı

12 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 10:59

YEŞİM ERASLAN - Millî Savunma Bakanlığı, akıllı telefonlara ilişkin yeni emri birliklere gönderdi. Edinilen bilgiye göre, harekât ve operasyon bölgelerinde akıllı veya kameralı telefon kullananımı yasaklandı. MSB, akıllı telefon kullanımına ağır yaptırım kararı alırken, gerekli talimatlara ve emirlere uymayan personelin TSK ile ilişiğinin kesilmesine kadar cezalar verileceği öğrenildi. MSB kaynakları “Hudut, harekât-operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların oluşturacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır” dedi.

ÜÇ ÜLKEDEN İMZA

Bu arada Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan “Üçlü Girişim” kapsamında “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea)” imzalandı. Mutabakatla bölgesel güvenliğe ve Karadeniz’deki istikrara katkı sağlanması amaçlanıyor. Kaynaklar, MCM Blacksea’nın Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonu olduğuna dikkat çeterek “Montrö anlaşması kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmakta. İngiltere’nin Ukrayna’ya sattığı mayın avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz’e giremez” ifadelerini kullandı. MSB kaynakları, Türk savaş uçaklarının 7 Ocak’ta İdlib’deki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmesi üzerine önleme ve engelleme uçuşu yaptığını kaydetti. Öte yandan MSB bedelli askerliğin yeni ücretini de belirledi. Buna göre yeni dönemde bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 182 bin 609 TL ücret ödeyecek.