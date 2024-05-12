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Ordu'da dehşete düşüren ölüm! 10 yaşındaki çocuğun üzerine telefon direği devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;da dehşete düşüren ölüm! 10 yaşındaki çocuğun üzerine telefon direği devrildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan’ın (10) üzerine telefon direği devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kadir Efe Kayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sonrasında ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Kayhan, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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