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Ordu'da sel can aldı! Hatice Kocakoç hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;da sel can aldı! Hatice Kocakoç hayatını kaybetti
Ordu, Sel, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Sel sularına kapılan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sele dönüştü. 

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

2 KM UZAKTA BULUNDU

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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