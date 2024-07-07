Ordu'da sel can aldı! Hatice Kocakoç hayatını kaybetti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Sel sularına kapılan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sele dönüştü.
Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.
2 KM UZAKTA BULUNDU
Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı