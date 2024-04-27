Ordu'da sıcak saatler! Gezi teknesi cayır cayır yandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı’nda bakım yapılan gezi teknesinde çalışma esnasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken bölgeyi dumanlar kapladı, alanda güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan Ünye Limanı’nda 18 Nisan tarihinde çimento yüklü bir geminin kaptan köşkünde yangın çıkmış, 1 vatandaş dumandan etkilenmişti.