Ordu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ordu'da bir evin üzerine yıldırım düştü. Daha sonra yangın çıktı ve müstakil ev kullanılamaz hala geldi. Olay anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
Olay Ünye ilçesine bağlı Pelitliyatak Mahallesi Çalca mevkisinde yaşandı. Yaşar Karayiğit'e ait tek katlı ahşap eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği ev daha sonra alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı