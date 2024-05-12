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Ordu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'da bir evin üzerine yıldırım düştü. Daha sonra yangın çıktı ve müstakil ev kullanılamaz hala geldi. Olay anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Olay Ünye ilçesine bağlı Pelitliyatak Mahallesi Çalca mevkisinde yaşandı. Yaşar Karayiğit'e ait tek katlı ahşap eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği ev daha sonra alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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