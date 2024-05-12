Ordu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mayıs 2024 04:19 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 04:23 - Güncelleme:

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Ordu'da bir evin üzerine yıldırım düştü. Daha sonra yangın çıktı ve müstakil ev kullanılamaz hala geldi. Olay anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.