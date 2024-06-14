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Orhan Şen "2 gündür haber veriyorum" diyerek duyurdu: İstanbul için son dakikalar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orhan Şen &quot;2 gündür haber veriyorum&quot; diyerek duyurdu: İstanbul için son dakikalar!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbulluları dolu, yağmur ve yıldırım tehlikesine karşı uyardı. "Pencerenizi kapatın aracınız sağlam yere koyun. 2 gündür haber veriyorum" diyerek vatandaşları uyaran Şen, 1 saat içinde bu doğa olaylarının gerçekleşeceğini aktardı. 

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, ani sıcaklık değişimlerinin atmosferde önemli çalkantılara neden olacağını söyleyip başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kente uyarı üstüne uyarı verdi.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Şen, yağışın yurda giriş yapacağını ve sıcaklığın 28 dereceye kadar düşeceğini söyledi. 

Ani sıcaklık düşüşlerinin su baskınlarının yanı sıra yıldırım ve yerel dolu yağışına neden olabileceğini aktaran Şen dakikalar önce İstanbulluları uyardı. 

İSTANBUL İÇİN SON 1 SAAT

Şen, sosyal medya hesabından "2 gündür haber veriyorum" diyerek şunları yazdı:

İstanbul' da dolu yağışı olabilir. Kuvvetli yağmur Boğaz çevresinde ve İstanbul'un batısında başladı. Daha sonra doğuya doğru kayacak. Pencerenizi kapatın, aracınız sağlam yere koyun. Yıldırım tehlikesi de var. Bunlar 1 saat içinde olacak.
2 gündür haber veriyorum.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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