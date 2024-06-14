Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Sıcaklıkların düşeceği tarih belli oldu

Bunaltıcı sıcaklıklarla boğuşan yurt genelinde bazı bölgelerde yağışlar hakim oldu. Balkanlardan gelen zincirin kırılmasıyla Marmara'da dolu ve yağmur etkili oldu. Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu sıcaklıkların biraz düşeceğini Kurban Bayramı boyunca ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı.

Bunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntü: Dışarısı 40 derece ile kavrulurken onlar soba yakıyor

Bunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntü: Dışarısı 40 derece ile kavrulurken onlar soba yakıyor

Yurt geneli bu hafta mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklarla mücadele etti. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sıcaklıklar, bugün Balkanlardan gelen yağışlarla bir nebze serinledi.

Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı hava tahmin raporuna ilişkin bilgi verdi.

Tekin, “Bugün akşam saatlerine kadar Trakya’da yağışlar kuvvetli olacak. Bununla birlikte bugün akşam saatlerine kadar Marmara’nın güneyi İç Ege Göller yöresi ve Eskişehir çevrelerinde rüzgar güney ve güney batıda yönlerden fırtına şeklinde esecek. Saatte hızın 80 kilometre/saate çıkabilecek. Vatandaşların tedbirli olmalarını istemekteyiz” dedi.

Arefe günü yurdun kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin. özellikle Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve sağanak gök gürültülü yağışların görüleceğini ifade etti.

ANİ SEL VE BASKIN UYARISI

Bugün akşam saatlerinden cumartesi günü akşam saatlerine kadar Düzce Zonguldak Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışlar görüleceğini söyleyen Tekin, “Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını yıldırım yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Bayramın 1. ve 2. günü ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışlar görülecek.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda bayramın 3. ve 4. Günü ise Karadeniz’in iç kesimlerinde ve İç Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU SICAKLIK DÜŞECEK

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının Batı kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyrettiğini hatırlatan Tekin, “Hafta sonu yağışla birlikte hava sıcaklığı ülkemizde biraz düşecek. Bayram süresi boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz.

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Arefe günü Karadeniz’de, batı ve kuzey batı yönlerden fırtına esecek. Yer yer saatte hızını 75 km/saate çıkarabilir. Denizcilerin fırtınaya karşı tedbirli olması istemekteyiz” dedi.

ANKARA'DA BAYRAMDA HAVA DURUMU

Ankara, İzmir ve İstanbul özelinde hava durumuna ilişkin bilgi veren Tekin, “Ankara’da Arefe dahil bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent’te arefe günü hava sıcaklığı 29 derece iken bayramın 4. Günün 33 34 derecelere kadar yükselecek.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA DURUMU

İstanbul’da ise Arefe ve bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 27 ile 30 derece arasında olacak.

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İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’e baktığımızda Arefe günü ve bayram süresi boyunca çok az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 33 ile 37 derece arasında seyredecek” şeklinde konuştu.

AKDENİZ VE EGE'DE HAVA

Tatil süresi boyunca Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde yağış beklenmediğini dile getiren Tekin, Ege Denizi’nde deniz suyu sıcaklığının 24 ile 26 Akdeniz’de ise 27 ile 29 derece arasında olacağını söyledi.



