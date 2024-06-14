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Ankara'yı sel vurdu, Osman Gökçek video çekip isyan etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkenti esir alan dolu ve sağanak yağmurun ardından yaşananlara isyan etti. Vatandaşın perişan olduğunu söyleyen Gökçek, "4.5 ay önce yaptıklarını söyledikleri ve açılışını yaptıkları Ulus sebze ve meyve halimizde rögar taştı, çatı aktı." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ankara'nın bazı ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Caddeler göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı, sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

GÖKÇEK: VATANDAŞ PERİŞAN

Ulus'ta sebze halini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise sağanak yağışa burada yakalandı. O anları video ile kayıt altına alan Gökçek, duruma isyan etti.

Gökçek paylaşımına "Ankara’da Kurban bayramı ziyaretleri dolayısıyla vatandaşımızla bir araya geldiğimiz esnada yağmur yağışı sonrası 4.5 ay önce yaptıklarını söyledikleri ve açılışını yaptıkları Ulus sebze ve meyve halimizde rögar taştı, çatı aktı. Esnaf ve vatandaş perişan." notunu ekledi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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