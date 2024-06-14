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Cuma namazında cemaatin üzerine ağaç devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kökünden kırılan ağaç cami bahçesinde cuma namazına gelen cemaatin üzerine devrildi. Feci olayda 1 kişi yaralandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Turgutalp Camii bahçesinde şiddetli esen lodos nedeniyle kökünden kırılan ağaç, cami bahçesinde namaz kılan cemaatin üzerine devrildi.

CEMAAT YARDIMINA KOŞTU

Devrilen ağacın altında kalan Hasan A. (46) yaralandı. Ağacın altında kalan adam cemaat tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cuma namazında cemaatin üzerine ağaç devrildi - 1. Resim

"NAMAZ KILARKEN BİR ÇITIRTI GELDİ"

Olayı anlatan Ziya Demir, "Olay, cumadan önceki namazı kılarken bir çıtırtı geldi. Ben sandım ki transit sesi herhalde. Sonra baktım hiç transit araç yok. Devamında namaz bitti hoca vaaza geçerken o ara dal çıtırtıyla beraber yere düşmeye başlayıp, sağa sola kaçınca bir arkadaşımız altında kaldı. Koşanlardan biri de bendim dalı kaldıran arkadaş çıkardı, muhtemelen acile götürdü hafif yaralı" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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