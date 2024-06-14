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Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aşırı sıcaklar yılanları da ortaya çıkardı. Artık sokakta, markette karşınıza yılan çıkması işten bile değil. Ya da gökten arabanızın camına yılan düşmesi!..

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde sıcakların etkisiyle kavrulurken, soğukkanlı olan yılanlar da ortaya çıktı. Adeta yılan istilası yaşanırken, uzmanlar hava sıcaklığında her 1 derecelik artışın, yılan tarafından ısırılma ihtimalini yüzde 30 artırdığını bildirdi.

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Türkiye çöl sıcaklarını hissederken her şehirden yılan haberi gelmeye başladı. Sadece kırsalda olduğu düşünülen yılanlar, şehir merkezlerinde de görülmeye başladı.

Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı! - 2. Resim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir site içerisinde görülen yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak tabiatta yaşadığı alana geri götürdü.

Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı! - 3. Resim

İstanbul’da ormanlık bölgede geçen hafta perşembe günü aracıyla ilerlerken ön cama aniden bir yılanın düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan sürücü ise yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı! - 4. Resim

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir iş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak tabiata salındı.

Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı! - 5. Resim

Düzce’nin Aydınpınar köyünde de markete giren yılan paniğe sebep oldu. İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, içecek dolabının altına saklanan yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Bolu’da At Yaylası’na çıkan tabiatsever Ufuk Ak, dünyanın en zehirli türlerinden olan boynuzlu engerek yılanını görüntüledi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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