Aşırı sıcak havalar yılanları da kızdırdı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Haziran 2024 06:38 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 06:47 - Güncelleme:

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Aşırı sıcaklar yılanları da ortaya çıkardı. Artık sokakta, markette karşınıza yılan çıkması işten bile değil. Ya da gökten arabanızın camına yılan düşmesi!..