Kırklareli'nde dolu felaketi! Arabalar paramparça oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar 14 Haziran 2024 17:54 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 18:07 - Güncelleme:

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Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküpdere ilçesindeki 'süper hücre' ortalığı yıktı geçti. Dolu arabaları paramparça ederken vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.