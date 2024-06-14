Kırklareli'nde dolu felaketi! Arabalar paramparça oldu
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
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Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküpdere ilçesindeki 'süper hücre' ortalığı yıktı geçti. Dolu arabaları paramparça ederken vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi yarıda kalırken Kırklareli'de de dolu maddi hasar bıraktı.
Üsküpdere ilçesinde 'süper hücre' etkili oldu. Golf topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle arabalar paramparça oldu.
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem