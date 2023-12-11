Ormanlık alanda vahşet! Önce eşini ve kayınbiraderini katletti, sonra canına kıydı

11 Aralık 2023 09:14 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:31

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir ormanlık alanda dehşet dolu dakikalar yaşandı. Eşini ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan katleden bir kişi, ardından cinayet silahıyla kendi yaşamına son verdi.

TARTIŞMA VAHŞETLE SONLANDI

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre; Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydanda geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15:30 sularında Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı.

ÖNCE EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Bir anda tartışmanın alevlenmesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik’i vurarak öldürdü.

ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Ardından cinayet silahını başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek kendi canına kıydı. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akıllara durgunluk veren olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için adli ve kolluk merciler kapsamlı bir soruşturma başlattı.