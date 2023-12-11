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    Ormanlık alanda vahşet! Önce eşini ve kayınbiraderini katletti, sonra canına kıydı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Manisa, Cinayet, Intihar, Aile Nasihatları

    Manisa’da bir aile faciası yaşandı. Ormanlık alana götürdüğü eşi ve kayınbiraderini öldüren şahıs daha sonra intihar etti. Dehşet olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir ormanlık alanda dehşet dolu dakikalar yaşandı. Eşini ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan katleden bir kişi, ardından cinayet silahıyla kendi yaşamına son verdi.

    TARTIŞMA VAHŞETLE SONLANDI

    İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre; Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydanda geldi.   

    Edinilen bilgiye göre, saat 15:30 sularında Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı.

    ÖNCE EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

    Bir anda tartışmanın alevlenmesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik’i vurarak öldürdü.

    Manisa’da eşini ve kayınbiraderini öldürdü, ardından intihar etti

    ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

    Ardından cinayet silahını başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek kendi canına kıydı. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Akıllara durgunluk veren olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için adli ve kolluk merciler kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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