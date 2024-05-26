Osmaniye'de can pazarı! Otomobiller çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında yaşandı. Aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı.

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazada otomobillerden biri hurdaya döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

2 KİŞİ CANINDAN OLDU

Sağlıkçılar yaptığı ilk kontrolde hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Furkan ve Kevser Gök isimli iki kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.