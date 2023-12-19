Osmaniye'de can pazarı! Tır, minibüsle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

19 Aralık 2023 20:28 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 20:33

Osmaniye'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kadirli-Cığcık köyü yolu üzerinde Serhat K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan İlyas A., Ferami A., Ünal Köstü ve Ali Avaner minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlyas A. ve Ferami A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.