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    Osmaniye'de can pazarı! Tır, minibüsle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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    Osmaniye&#039;de can pazarı! Tır, minibüsle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
    Osmani̇ye Kaza, Haberler

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır, minibüsünle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

    Osmaniye'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

    CAN PAZARI YAŞANDI

    Kadirli-Cığcık köyü yolu üzerinde Serhat K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan İlyas A., Ferami A., Ünal Köstü ve Ali Avaner minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İlyas A. ve Ferami A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    İhlas Haber Ajansı
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