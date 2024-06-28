Osmaniye'de korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Son deprem haberi Osmaniye'den geldi. AFAD saat 06:15'te meydana gelen Toprakkale merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler geliyor. Çanakkale, Mersin, Adana derken bu defa Osmaniye sallandı. AFAD, Toprakkale merkezli deprem ile ilgili ilk verilerini paylaştı...

OSMANİYE'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Osmaniye'de saat 06:15 sıralarında bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,1 olarak duyurulan depremin derinliği ise 16 km olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

NACİ GÖRÜR MARMARA DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan önceki akşam Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bölge halkı büyük korku yaşarken yer bilimci Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yaşan Görür, Marmara depremini işaret ederek "Bölgede gerilim devam ediyor" demişti. Prof. Dr. Görür açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Ege Denizi’nde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.