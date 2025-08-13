Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi! 1 şehit, 4 yaralı var

Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi! 1 şehit, 4 yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de orman yangınına müdahaleye giden arazöz devrildi. Feci kazada 1 işçi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken Osmaniye'den acı haber geldi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Hasanbeyli ilçesindeki yangına müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Feci kazada arazöz devrilirken 1 işçi şehit oldu, 4 işçi de yaralandı.

Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi! 1 şehit, 4 yaralı var - 1. Resim

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

X hesabından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

