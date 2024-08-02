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ÖSYM duyurdu! YKS tercih işlemlerinin süresi uzatıldı

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ÖSYM duyurdu! YKS tercih işlemlerinin süresi uzatıldı

Gündem Haberleri

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin uzatıldığını duyurdu. 

ÖSYM, 2024-YKS tercih işlemlerinin 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06  Şubat  2023  tarihi  itibarıyla  ikamet  bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların  da  depremzede  aday  kontenjanından  yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Düzenleyen:  - Gündem
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