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Otomobil kazasında acı detay! Anne ile kızı birer gün arayla hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil kazasında acı detay! Anne ile kızı birer gün arayla hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden annenin ardından kızı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Y.Y. idaresindeki 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken A.E. idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 EC 4436 plakalı otomobilde bulunan Cemile Yalçıner (80) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hülya Gülsever (55) de kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hülya Gülsever'in kazada ölen Cemile Yalçıner'in kızı olduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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