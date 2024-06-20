Konya'da katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 çocuk geride kaldı

Konya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 çocuk geride kaldı.

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Feci kaza, saat 03.20 sıralarında Karapınar - Konya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Polis memuru olduğu öğrenilen Yusuf Yılmaz (30) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin Kart’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ CANINDAN OLDU

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Yusuf Yılmaz ile aynı araçta bulunan Zeynep Yılmaz’ın (27) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer araç sürücüsü Hüseyin Kart (30) ile aynı araçta bulunan Şeyma Kart (31) ise kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTILAR

Kazada yaralanan 6 aylık M.H.Y. ile 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.