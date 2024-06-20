Bayram tatilinin beş günlük bilançosu ağır oldu: 36 ölü, 6.550 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde yaşanan trafik kazalarında 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.550 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk beş gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son verileri açıkladı. Bilanço ağırlaştı, ölü sayısı 36'ya yükselirken yaralananların sayısı ise 6.550 'e çıktı.

24 SAATTE 696 KAZA

Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci günü olan 19 Haziran 2024 Çarşamba günü, 24 saat içinde ülke genelinde 696 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 205 kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 425 bin 63 aracın denetlendiğini, 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi uygulandığını ve 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldığı bilgisini verdi.

ÖLÜ SAYISI 36'YA ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğinin, 6 bin 550 kişinin ise yaralandığını bildirerek,"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.