Ailelerin bayramı felakete döndü! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu

Aşırı sıcaklarda yeterli yüzme bilgisine sahip olmadan serinlemek için gölete, ırmağa, denize giren 12 kişi hayatını kaybetti. Aileler bayramda gözyaşlarına boğuldu, acı haberler bitmek bilmedi...

Ankara’da Kurtboğazı Barajı gölüne giren 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Hinki, serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti.

Konya’dan Antalya Manavgat’a tatile gelen Ramazan Pekdurmaz (30), girdiği Manavgat Irmağı’nda boğuldu.

Van’da önceki gün dere kenarında kaybolan 5 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Bahçesaray’a bağlı Han yaylasına konaklayan göçerlerin çocuğu M.A.Ç.’nın cansız bedeni Bahçesaray çayında bulundu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, denize giren Y.G. (16) adlı erkek çocuk dalgalara kapılarak boğuldu.

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Yine Mudanya’da ailesiyle beraber denize girdikten bir süre sonra kaybolan ve boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’nın Kale ilçesinde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü’ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (11) bir süre sonra gözden kayboldu. İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kiraz, Kale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kuzenleriyle Menzelet Barajı göletine giden Menderes Sarıpınar (22), boğuldu.

Aksaray’da ise Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle Ortaköy’deki akrabalarının yanına giden Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), Bozkır baraj göletinde can verdi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde de Fırat Nehri’ne giren Fatih Işık (22) hayatını kaybetti.