Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ailelerin bayramı felakete döndü! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu

Ailelerin bayramı felakete döndü! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ailelerin bayramı felakete döndü! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aşırı sıcaklarda yeterli yüzme bilgisine sahip olmadan serinlemek için gölete, ırmağa, denize giren 12 kişi hayatını kaybetti. Aileler bayramda gözyaşlarına boğuldu, acı haberler bitmek bilmedi...

Ankara’da Kurtboğazı Barajı gölüne giren 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 1. Resim

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Hinki, serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 2. Resim

Konya’dan Antalya Manavgat’a tatile gelen Ramazan Pekdurmaz (30), girdiği Manavgat Irmağı’nda boğuldu.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 3. Resim

Van’da önceki gün dere kenarında kaybolan 5 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Bahçesaray’a bağlı Han yaylasına konaklayan göçerlerin çocuğu M.A.Ç.’nın cansız bedeni Bahçesaray çayında bulundu.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 4. Resim

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, denize giren Y.G. (16) adlı erkek çocuk dalgalara kapılarak boğuldu.

Yine Mudanya’da ailesiyle beraber denize girdikten bir süre sonra kaybolan ve boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 5. Resim

Malatya’nın Kale ilçesinde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü’ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (11) bir süre sonra gözden kayboldu. İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kiraz, Kale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 6. Resim

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kuzenleriyle Menzelet Barajı göletine giden Menderes Sarıpınar (22), boğuldu.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 7. Resim

Aksaray’da ise Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle Ortaköy’deki akrabalarının yanına giden Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), Bozkır baraj göletinde can verdi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde de Fırat Nehri’ne giren Fatih Işık (22) hayatını kaybetti.

Yüzme bilmeden suya girdiler! Serinlemek isteyen 12 kişi canından oldu - 8. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji son raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 44 dereceyi bulacak, gölge bile kavuracak...PKK'ya 'Bozdoğan' darbesi! Ağrı ve Batman'da 5 terörist öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PKK'ya 'Bozdoğan' darbesi! Ağrı ve Batman'da 5 terörist öldürüldü - GündemPKK'ya Ağrı ve Batman'da operasyon!AK Parti Grup Başkanı Güler, yeni kanunu anlattı: Hastalıklı köpekler mutlaka uyutulacak - Gündem"Hastalıklı köpekler mutlaka uyutulacak"Siirt'te feci iş kazası! Bir işçi canından oldu - GündemSiirt'te feci iş kazası! Bir işçi canından olduMersin'de gezmeye çıkan 5 arkadaş korku dolu anlar yaşadı! Ekipler operasyonla kurtardı - GündemKabus gecesi! Bu halde bulundular...Kütahya'da feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemKütahya'da feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar vaDiyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup çatıştı, yaralılar var - GündemDiyarbakır'da sıcak saatler! Yaralılar var...
Sonraki Haber Yükleniyor...